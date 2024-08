La légende du Roi Singe sera à l’heure

La pression sera lourde sur les épaules du studio Game Science. Si la Chine nous a déjà surpris ces dernières années via la success-story de HoyoVerse (Genshin Impact, Honkai…) et ses nombreux projets ambitieux à venir, c’est bien Black Myth: Wukong qui semble avoir attiré tous les regards de l’occident sur le pays. Officialisé en 2020, il a su cristalliser les attentes depuis grâce à des présentations toutes plus incroyables les unes que les autres et une approche de la mythologie chinoise et de ses légendes qui a de quoi rendre curieux.

Maintenant, il va falloir concrétiser tout cela manette en main : attendu pour la fin du mois, le titre vient de dévoiler son ultime bande-annonce, reconfirmant au passage qu’aucun retard n’est à prévoir. Celle-ci refait le tour du propriétaire, nous rappelant qu’on sera face à un Action RPG avec quelques mécaniques des Souls (mais sans emprunter plus que ça) qui va s’inspirer de la Pérégrination vers l’Ouest, grand classique de la littérature chinoise.

On y aperçoit des combats exclusifs, des boss que l’on n’avait encore jamais vu, des paysages nouveaux mais aussi des capacités qui n’avaient pas encore été montrés, comme celle qui vient greffer des sortes de tentacules/branches (?) dans le dos pour balancer des objets (ici des boules de neige). Une aventure que l’on pourra découvrir le 20 août sur PC et PlayStation 5 et plus tard dans l’année sur Xbox Series. Pour en savoir plus, on vous avait proposé un focus en vidéo il y a quelques semaines.