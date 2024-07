Black Myth: Wukong : On fait le point sur tout ce qu’il faut savoir sur l’action-RPG épique de Game Science

Lorsque l’on parle de mythologie chinoise, rappelons qu’il est plus précisément question du récit « La Pérégrination vers l’Ouest » et notamment du traitement du personnage du puissant guerrier Sun Wukong. Et pour l’instant on sait simplement que le jeu devrait proposer sa propre version du héros, de son évolution et des péripéties qu’il traversera. Appelé également « le Prédestiné », Wukong vivra là aussi une sorte d’initiation, face aux nombreux dangers qu’il l’attend.

Un titre entre inspiration Soulslike…

Black Myth: Wukong, c’est donc avant tout un action-RPG. Et depuis le départ, de nombreux soupçons se façonnent autour d’un lien de parenté avec la famille des Souls. Une comparaison que l’on doit surtout à l’énorme popularité des jeux de From Software et à l’impact colossal qu’ils ont eu sur le marché. À quasi chaque annonce qui y ressemble de près ou de loin, la question de l’inspiration se pose.

Alors ce n’est pas totalement faux ici puisque quelques éléments sont bien présents. On pense notamment aux sanctuaires, qui reprennent le système des feux de camp, aux doses de potion restreintes et redonnant de la vie, aux ressources que l’on perd partiellement en mourant ou encore à l’emphase mise sur les boss et le côté épique des affrontements.

Mais dans l’autre sens, les ennemis de base ne seront pas susceptibles de nous écraser en quelques coups, la narration ne sera pas aussi cryptique et la progression de notre héros se voudra plus conventionnelle. Exit les systèmes d’âmes qui servent autant à faire évoluer le personnage qu’à acheter des choses. Là, il est question d’un traditionnel système de barre d’exp et d’arbres de compétences où l’on pourra y dépenser ses points.

C’est là que nous pourrons cultiver certaines spécificités du système de combat du jeu comme les attaques magiques et les postures de combat, répondant au nombre de trois. On s’était d’ailleurs davantage attardé sur le combat et l’utilisation de quelques magies dans le dernier AG Summer, mais depuis nous avons eu un peu plus de grain à moudre.

Au sujet des attaques magiques par exemple, on sait qu’elles utiliseront évidemment de la mana pour être déclenchées, mais elles devront aussi subir un cooldown avant d’être réutilisables. Une mécanique logique afin d’empêcher de spammer, et que l’on retrouve aussi au niveau de mouvements plus traditionnels. Sprinter et attaquer coûteront de l’endurance, tout comme l’esquive. Cette dernière doit d’autant plus être utiliser à bon escient qu’elle donne des points de focus lorsque l’on en fait une avec un timing parfait.

… et action-RPG plus classique

Ces points permettent de lancer une attaque puissante de quoi rajouter une corde de plus à l’arc du Prédestiné. On rappelle que d’autres armes pourront être utilisées que le bâton, comme un fouet ou une lance à double lame, en sachant que ce bâton aura peut-être différentes versions. Enfin, mentionnons à nouveau les transformations et leurs différentes possibilités, que notre héros devrait récupérer en battant certains boss.

Plus que jamais, ces boss seront les principaux atouts de Black Myth: Wukong. Fruits de designs variés et inspirés, tout comme leurs animations, ces monstres devraient constituer une épreuve pour une bonne partie d’entre eux. Comme d’habitude, il y a boss et mini-boss, mais rappelons de toute façon que leur traitement est différent d’un jeu From Software. En bref, ils ne sont pas destinés à nous faire pleurer du sang comme une Malenia. Seulement, on aura bien différentes phases pour les plus puissants et des patterns à retenir un minimum pour ne pas trop souffrir.

Avec une démo du Summer Game Fest montrant le premier chapitre, et qui a pu en afficher un joli nombre en seulement 1h30/2h de jeu, une question se pose. À quel point le titre est riche en boss ? Une interrogation légitime, reflétant les problématiques d’équilibrage et de rythme que l’équipe de développement ont dû traverser. Et puis est-ce que les joueuses et joueurs auront quand même le temps de souffler ou bien l’action reste souvent soutenue ? Impossible à dire maintenant mais si c’est le cas, on a hâte d’en être témoin.

Le gameplay s’annonce offensif, épicé, en proposant quelque chose de plus agressif et dynamique que ne le sont en général les Soulsborne, mais aussi moins punitif et moins technique. Pas de prise de tête avec des blocages ni des parades, ici la part belle est donc faite à l’esquive, bien qu’il y ait un bouton pour dévier des projectiles. Alors si on devait comparer Black Myth: Wukong à un autre titre du marché vidéoludique, ce serait davantage à un Stellar Blade, lui-même hybride dans sa manière de coïncider éléments des Souls avec une structure, un gameplay et un système d’amélioration davantage accessibles.

Exploration balisée dans des environnements rêvés ?

Concernant l’exploration, et c’était aussi une des interrogations sur le jeu, on reste aussi sur quelque chose de mesuré. Point d’open world à la Elden Ring, ici on reste sur un schéma proche d’un Dark Souls ou un Bloodborne. Autrement dit, on traversera des zones plus ou moins ouvertes dont les divers chemins pourront mener à des secrets ou des boss optionnels. Des allers-retours seront possibles entre des sanctuaires, afin de ratisser de nouveau une zone si besoin.

Durant nos escapades nous trouverons argent et matériaux destinés à une utilité simple : faire du troc avec des marchands ainsi que du craft. Le Prédestiné disposera aussi de différentes pièces d’armures à équiper sur tout le corps, et que l’on pourra donc se créer, dont l’accumulation de pièces d’un même type confèrera des bonus de set.

Terminons enfin avec quelques mots sur l’aspect visuel et technique du jeu. Dans une telle aventure, on espère traverser des décors variés. Les différents trailers ont pu nous montrer des passages en forêt, qu’il s’agisse de couleurs bien vertes ou plutôt automnales. Mais on a aussi aperçu des décors typiquement montagneux, avec des panoramas arides ou au contraire enneigés. Bien d’autres scénographies sont à découvrir.

Le tout sera servi sur un Unreal Engine 5, dont le rendu le plus détaillé et complet possible nécessitera de belles configurations PC. Concernant les versions consoles, il reste à mesurer les concessions faites pour que le jeu tourne de la manière la plus confortable qui soit. Quoi qu’il en soit, 130 GB seront nécessaires pour installer le jeu.

Différentes éditions pour Black Myth: Wukong

Pas de doute donc, Black Myth: Wukong fait bien envie et on avoue que si sa sortie n’est pas repoussée, on est impatient de voir ce qu’il donnera au lancement. Hormis la version standard du jeu à 69,99€, plusieurs éditions sont d’ailleurs au rendez-vous.

Edition Deluxe numérique – 79,99€

Le jeu

Du contenu numérique ingame dont : Le bâton de Nuage de bronze Le masque d’opéra nuo L’armure de bienfaiteur d’opéra nuo Les brassards d’opéra nuo Les brodequins d’opéra nuo Le carillon

Une sélection de la BO numérique

Edition Deluxe – 169,99€ :

Un code du jeu

Un steelbook

Un certificat

Une bague

Un collier

Un pin’s

Des cartes postales

Un parchemin

La couronne du héros en taille réelle

Edition Collector – 399,99€ :

Un code du jeu

Un steelbook

Un certificat

Une bague

Un collier

Un pin’s

Des cartes postales

Un parchemin

Une statuette de 40cm du Prédestiné

Malheureusement, il y a de quoi déchanter. Les éditions Deluxe et Collector seront proposées sans aucun disque à l’intérieur, et ne concerneraient pour l’instant que les versions PC. De plus, aucune version PS5 standard physique avec disque ne sera disponible au lancement. Le studio explique ces décisions par des soucis liés à son manque d’expérience de la chaîne de production physique. Au sujet de la version standard physique avec disque, elle n’arrivera que plus tard.

Et ce deuxième temps concerne aussi hélas la version Xbox Series du jeu. Là, c’est carrément la sortie sur console de Microsoft qui est reportée à une date ultérieure. Un temps supplémentaire serait requis afin que la version soit de la qualité recherchée par le studio. Une douche froide pour le public Xbox que l’on espère rapidement éteinte.

Espérons au moins que Black Myth: Wukong, lui, sera prêt et ne nous décevra pas à sa sortie le 20 août sur PC via Steam et Epic Games Store ainsi que sur PS5. Quant aux joueuses et joueurs Xbox, vous l’aurez compris, la patience est de mise…