Black Myth Wukong : Le PDG de Game Science revient sur le retard de la version Xbox, qui serait lié à la Xbox Series S

Un défi de taille pour le studio

Depuis l’annonce du retard de la version Xbox Series du jeu, tous les regards sont tournés vers la Xbox Series S. Ce ne serait pas la première fois que la console serait à l’origine d’un tel délai, si l’on ne pense qu’au cas de Baldur’s Gate 3, le plus célèbre. En est-il de même pour Black Myth Wukong ? Ce débat dure depuis des mois et c’est au tour du PDG de Game Science, Feng Ji, de prendre la parole à ce sujet sur un post publié sur le réseau social Weibo.

Réagissant à l’élection de Black Myth Wukong comme étant le meilleur jeu de l’année sur Steam, il regrette que la communauté Xbox ne puisse pas encore profiter du jeu, mettant en avant les difficultés que rencontre le studio sur Xbox Series S à cause d’une méconnaissance de l’architecture et les limitations de cette dernière. Ce serait notamment les 10 Go du GPU de la console qui seraient la raison principale du retard de cette version, selon le PDG de Game Science. Feng Ji ne blâme pas directement la console en elle-même ici, mais parle plutôt d’un problème plus large lié à l’inexpérience du studio pour optimiser son jeu sur une telle plateforme, ce qui demande normalement des années d’apprentissage.

Ce n’est qu’une question de temps avant que Game Science parvienne à trouver le bon équilibre, avec une version qui devrait en toute logique ne plus trop tarder.