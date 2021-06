2K Games et Gearbox annonceront un nouveau titre lors de la cérémonie du Summer Game Fest

La cérémonie d’ouverture du Summer Game Fest promet d’être riche en annonces, avec pas moins d’une douzaine de World Premiere à se mettre sous la dent. Impatient, Geoff Keighley commence déjà à teaser l’identité des jeux qui vont être annoncés, et l’un deux sera publié par 2K Games et Gearbox.

Le spin-off de Borderlands officialisé ?

Prepare for the reveal of a new adventure from @GearboxOfficial and @2K during #SummerGameFest Kickoff Live on June 10! 🔥 https://t.co/WMXopnCE4j pic.twitter.com/zb52zmZhKK — Geoff Keighley (@geoffkeighley) June 7, 2021

Vous pensez à Borderlands ? C’est bien normal, étant donné que cette association entre 2k Games et Gearbox concerne avant tout cette licence.

Avec le prétendu leak de la semaine dernière, qui mentionnait l’existence d’un spin-off consacré à Tiny Tina et qui serait nommé Tiny Tina’s Wonderlands, il n’en faut pas plus pour connecter tous les indices, et se dire qu’il s’agit bien d’un jeu Borderlands, à moins d’une grande surprise.

Un site teaser a été dévoilé dans la même occasion, nommé BeChaoticGreat.com. Ce dernier ne fait que jouer le compte à rebours, tout en nous promettant une nouvelle aventure. Mais des petits malins sont allés fouillés dans le code du site, qui mentionne justement le titre Wonderlands. Vous l’aurez compris, le suspense n’est pas à son paroxysme ici.

The name of the new Gearbox game, Wonderlands, is referenced in the CSS file of the teaser website https://t.co/F0y5vM1yH5 — Nibel (@Nibellion) June 7, 2021

Rendez-vous donc dès ce jeudi à 20 heures pour découvrir tout cela à l’occasion du lancement du Summer Game Fest.