20 Minutes Till Dawn, successeur spirituel de Vampire Survivors, est offert sur l’Epic Games Store

2024 a commencé mais Epic Games continue de nous inonder de cadeaux avec un jeu gratuit par jour. Ce calendrier de l’avent se poursuit aujourd’hui, et après avoir mis en avant des grosses productions comme Ghostrunner ou le dernier Saints Row, place aujourd’hui à un titre nettement plus confidentiel, qui devrait tout de même attirer celles et ceux qui sont tombés sous le charme de Vampire Survivors.