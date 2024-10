Zenless Zone Zero : Tout ce qu’il faut savoir sur la version 1.3 du jeu

La section 6 prend la MAIN

Cette nouvelle mise à jour se concentrera surtout sur la Section 6 et sur la MAIN, autrement dit le Ministère des Affaires intérieures en Néantres. Cela donnera accès à une toute nouvelle portion de ville à visiter au sein de la Nouvelle-Eridu. On ne mettra pas non plus totalement de côté les Fils de Calydon, surtout grâce à la présence de Lighter.

Les bannières de personnages de la version 1.3

Premier nouveau personnage de rang S à voir le jour avec cette version 1.3, Tsukishiro Yanagi, de type Anomalie et Electrique. Elle disposera d’une naginata et jonglera entre différentes postures pour infliger plus de dégâts. Son attaque ultime lui permettra de déclencher plusieurs attaques très rapides d’un seul coup. Elle sera présente dans la première bannière.

Le second personnage de rang S au centre de cette mise à jour est donc Lighter, que l’on connaît déjà un peu. Il s’agira d’un combattant de type Feu et Confusion, qui se bat à mains nues. Chaque attaque augmentera sa jauge de Moral, et une fois celle-ci pleine, le dernier coup de son enchaînement infligera plus de dégâts et il entrera dans un état lui permettant d’assommer plus facilement les ennemis. Il va aussi booster les dégâts de feu et de glace pour votre équipe. Lighter sera présent sur la seconde bannière de l’update 1.3.

Côté Bangbous, vous retrouverez deux nouveaux compagnons à recruter. Deux rang A, à savoir Voyoubou (qui inflige des dégâts de feu) et Excalibou (qui va recharger l’énergie de votre équipe), ce dernier pouvant être obtenu dans l’événement « Le mystère de la Faille de l’Arpège ».

Les événements de la version 1.3

L’événement principal de la version 1.3 se nommera « Emission spéciale » et sera centré sur la Section 6, avec de nouvelles histoires à découvrir. Lighter sera cependant lui aussi de la partie avec des niveaux façons beat’em up en défilement horizontal, ce qui permettra de tester le personnage plus longtemps.

Un nouveau mode de jeu permanent est également rajouté : l’Epreuve de combat simulé. Votre but sera ici de grimper les étages d’une tour, chacun d’entre eux étant plus dangereux que le précédent. Une sorte de mode Survie, étant donné que vos personnages ne regagnent pas leurs PV entre les étages.

On en a parlé un peu plus tôt, le mode « Le mystère de la Faille de l’Arpège » sera quant à lui lié à la Néantre Zéro. Là encore, plein de combats avec des événements aléatoires, et le retour des TV avec des récompenses à récupérer à chaque chapitre effectué.

Des défis à relever en solo seront aussi à accomplir du côté du simulateur de combat, tandis qu’un autre événement nous permettra de gérer un food-truck en répondant aux bonnes demandes des clients. Les Bangbous seront également au cœur d’une activité à accomplir chaque jour avec des défis différents.

Le code polychrome bonus

Comme lors de chaque live de présentation, un code permettant d’obtenir des récompenses dont des polychromes a été distribué et n’est valable que quelques heures :

VIRTUALREVENGE

Quand sortira la version 1.3 de Zenless Zone Zero ?

La version 1.3 de Zenless Zone Zero sera disponible à partir du mercredi 6 novembre, tôt dans la matinée. Une maintenant aura lieu quelques heures auparavant et vous recevrez des polychromes en plus en guise de dédommagement.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.