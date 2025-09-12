Yoshi and the Mysterious Book : Yoshi revient dans une nouvelle aventure sur Switch 2

Un petit côté Yoshi’s Island

Alors qu’il profitait de son île en compagnie de ses amis, Yoshi est témoin de la chute d’un livre parlant nommé Mysterius. Ce dernier renferme des informations sur des créatures mystérieuses, mais il est incapable de les lire. Yoshi décide alors de lui venir en aide en parcourant directement les pages du livre, lesquelles prennent la forme de niveaux en 2D à la direction artistique sublime, rappelant la douceur de Yoshi’s Crafted World et Poochy & Yoshi’s Woolly World.

En explorant les environnements aux côtés de la créature étudiée (dans le trailer, une sorte de fleur), le livre se remplira d’informations au gré des interactions avec le décor. À première vue, Yoshi and the Mysterious Book semble s’adresser à un public jeune ou à ceux en quête d’expériences bienveillantes (Wholesome).

On devrait en savoir plus prochainement.

Yoshi and the Mysterious Book est attendu pour le printemps 2026 sur Nintendo Switch 2.