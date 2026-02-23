Yoko Taro (NieR, Drakengard) va s’occuper d’une nouvelle série Evangelion

You Can (Not) Taro

Si vous vous demandiez ce que trafique Yoko Taro pendant qu’il n’est pas occupé à pondre un nouveau NieR, voici la réponse. On apprend aujourd’hui qu’un nouvel anime Evangelion est en production chez Studio Khara et chez CloverWorks, avec à sa tête Yoko Taro, qui va s’occuper de l’écriture. Rajoutons à cela le fait que c’est Keiichi Okabe qui va s’occuper de la bande-son de cette nouvelle série, histoire de montrer que le duo est inséparable, même lorsqu’il n’est pas question de jeu vidéo.

Au rayon des réalisateurs, on retrouve Kazuya Tsurumaki et Toko Yatabe. Le nom de Hideaki Anno n’apparaît nulle part, ce qui pourra peut-être déranger les fans de la première heure. Enfin, ça et le fait qu’Evangelion n’avait peut-être pas besoin d’une nouvelle série, étant donné que les derniers films semblaient être un sacré point final pour la saga. On imagine que Yoko Taro ne fera pas trop dans la redite pour autant et qu’un nouveau regard peut toujours être intéressant.

Reste maintenant à voir si le travail sur cette série ne va pas demander trop de temps Yoko Taro, puisqu’il nous tarde de savoir vers où la licence NieR peut se diriger (NieR Automata n’étant plus tout jeune aujourd’hui).