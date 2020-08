Yakuza: Like A Dragon sortira le 13 novembre sur PS4 et One

On savait que Yakuza: Like A Dragon sortirait en novembre sur la génération actuelle de console et on a désormais la date précise en plus d’un petit trailer pour voir quelques jobs disponibles dans le jeu.

Et Like A Rédacteur JV ?

Yakuza: Like A Dragon sortira donc le 13 novembre sur PlayStation 4 et Xbox One. La version Xbox Series X est promise pour novembre mais entre le Smart Delivery et les rumeurs d’une sortie le 6 novembre pour la console de Microsoft (ou plutôt les consoles), il n’est pas impossible que l’on puisse jouer à cette version également dès le 13.

Pour la PlayStation 5, il faudra se contenter du beaucoup plus vague « Coming Soon » vu que l’on n’a toujours pas de fenêtre de sortie plus précise pour la machine en dehors du « Fin d’année ». Mais là-aussi, le jeu étant compatible avec la mise à niveau gratuite, on se doute que l’on pourra y jouer immédiatement si la console est disponible après le lancement du jeu.

On finit avec la date PC qui est un mystère dans ce trailer puisque si l’on voit bien un logo Windows 10 et un logo Steam, aucune date n’est mentionnée directement pour ces plateformes. Et pourtant, elles accueilleront bien elles aussi Ichiban Kasuga dès le 13 novembre.

Koch Media en profite pour rappeler que le jeu aura droit à des sous-titres en français, ainsi que les bonus de l’édition Day Ichi qui donne donc droit à un steelbook et au Pack Costumes de Légendes.

Yakuza: Like A Dragon sortira le 13 novembre sur PlayStation 4, Xbox One et PC (Steam/Microsoft Store), en novembre sur Xbox Series X et en fin d’année sur PlayStation 5.