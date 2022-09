Xenoblade Chronicles 3 dévoile le contenu du volume 2 de son pass d’extension

Sorti il y a plus d’un mois, Xenoblade Chronicles 3 va bientôt déployer le volume 2 de son pass d’extension histoire que l’on puisse relancer le JRPG afin d’affronter de nouveaux défi accompagné d’une toute nouvelle héroïne pour l’occasion.

Une nouvelle compagne mécanique très expressive

Le voile est enfin levé sur ce héros qui s’appelle donc Ino. Outre son design très mécanique, sa voix et son comportement nous laisse penser qu’elle sera très énergique (pour ne pas dire énervante). Comme pour les autres héros du jeu, il vous faudra compléter sa quête afin qu’elle puisse vous rejoindre. Ce qui veut dire que l’on aura accès à une toute nouvelle classe pour les membres de l’équipe d’autant qu’elle semble assez développée à l’image du Pirate des âmes.

Ce volume 2 introduit également les défis d’arène qui semblent similaires à ce que l’on a connu sur le DLC de Xenoblade Chronicles 2. Il vous faudra affronter des vagues d’ennemis toujours plus puissantes afin de gagner des tas de récompenses dont de nouveaux costumes pour le groupe. Pour le volume 3, on nous promet encore un nouveau héros et de nouveaux défi pour l’arène. Notre regard se porte tout de même vers le volume 4 qui introduira le gros DLC scénaristique.

Xenoblade Chronicles 3 est disponible sur Nintendo Switch.