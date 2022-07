Xenoblade Chronicles 3 : le futur scénario en DLC sera aussi riche que Xenoblade Chronicles 2 : Torna The Golden Country

Xenoblade Chronicles 3 sortira officiellement demain, mais vous pouvez déjà vous attendre à une bonne friandise supplémentaire une fois le jeu terminé si vous possédez le pass d’extension. Une interview avec trois membres de Monolith Soft nous révèle en effet que l’on peut s’attendre à un gros DLC aussi riche que celui de Xenoblade Chronicles 2.

The Golden DLC

Comme pour Xenoblade Chronicles 2, Xenoblade Chronicles 3 possède son pass d’extension vendu à 29.99€ qui proposera diffèrents contenus tout au long de l’année à partir du jour de la sortie :

Des objets et de nouvelles couleurs pour les tenues le 29 juillet au lancement du jeu

Des défis d’arènes

De nouvelles tenues

Un nouveau scénario

Nous n’avions pas d’information sur ce scénario additionnel mais grâce à Nintendo America qui a publié différentes parties d’une interview publiée sur trois jours avec Tetsuya Takahashi (Directeur principal et directeur de la crétio chez Monolith Soft), Koh Kojima (producteur et directeur du jeu côté Monolith Soft) et Genki Yokota (producteur et directeur côté Nintendo), nous apprenons que ce DLC sera aussi massif que Xenoblade Chronicles 2 : Torna The Golden Country.

Un contenu que l’on peut plutôt considérer un stand-alone au vu de ce qu’il proposait comme expérience. Monolith Soft avait en plus largement réussi l’exercice en nous offrant un prequel très prenant au second opus de la série. Nous sommes donc ravis d’apprendre que celui de Xenoblade Chronicles 3 sera du même calibre :

« Nous ajouterons une nouvelle histoire à la fin du pass d’extension, et nous pensons rendre son volume aussi important que Xenoblade Chronicles 2 : Torna – The Golden Country. Nous espérons que ceux qui ont apprécié ce contenu, ainsi que les nouveaux arrivants, le récupèreront. Ce sera un volume de contenu assez élevé qui ne vous laissera pas tomber… »

On peut s’attendre à une intrigue très alléchante puisque l’illustration de pass d’extension nous montre les épées rouges des trois héros de chaque opus. Une alliance de choc en vue ?

Xenoblade Chronicles 4 ou pas ?

On apprend également à travers cette interview que la série ne prendra pas fin après Xenoblade Chronicles 3. Bien que le studio considère cet opus comme un point culminant pour la série, elle n’est pas prête de s’arrêter là :

Enfin, je voudrais poser une question à Yokota-san. Vous avez mentionné que ce titre est un point culminant de la série, mais ai-je raison de supposer que la série Xenoblade Chronicles continuera ?

Yokota : Oui, ça va encore continuer ! Je veux que ça dure le plus longtemps possible !

En attendant d’arriver à tout ça, vous avez largement le temps de profiter du dernier JRPG de la franchise qui vous occupera pendant un bon bout de temps. Nous avons d’ailleurs révélé nos estimations de la durée de vie du jeu si cela vous intéresse. Si vous n’êtes pas convaincu par l’aventure, il y a toujours notre test dithyrambique. On espère que Nintendo France proposera bientôt l’interview traduite en intégralité puisqu’elle fourmille de détails sur le développement du jeu. On apprend par exemple que les flûtes de Mio et Noah ont été fabriquées spécialement par un artisan pour être jouées sur la bande-son. Si vous n’avez pas de soucis avec l’anglais, c’est disponible dès maintenant.

Xenoblade Chronicles 3 sera disponible demain, soit le 29 juillet prochain, exclusivement sur Nintendo Switch.