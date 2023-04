XDefiant – Nous avons joué au prochain FPS en Free to Play d’Ubisoft

A l’occasion d’un événement dédié à la presse, nous avons pu jouer durant un peu plus d’une heure au jeu sur PC. Future pépite compétitive ou nouveau flop en vue ?

UbisoftXD

Outre l’incompréhension d’un tel titre pour ce FPS en free to play, on a toujours cette impression qu’Ubisoft suit les modes de l’industrie avec un temps de retard. XDefiant est un hero shooter qui sort à une période où bon nombre de jeux-service ferment leurs portes car même en ayant un concept sacrément original, il est difficile de se faire une place et surtout de durer.

Malheureusement, le F2P d’Ubisoft ne propose pas vraiment de mécaniques qui sortent vraiment du lot. Il peut néanmoins compter sur un système de factions qui tirent habilement partie des grosses licences de la firme mettant à l’honneur les armes à feu. Nous avons par exemple les espions la faction Echelon (Splinter Cell) ou bien les hackers de Dedsec (Watch Dogs). Chacun d’eux possède des capacités uniques qui leur donnent un certain rôle au sein d’une équipe. Pour reprendre nos deux exemples précédents, les espions d’Echelon peuvent activer une sorte de sonar pour localiser les ennemis tandis que les membres de la faction Dedsec peuvent pirater les autres joueurs pour les empêcher de localiser les ennemis ou bien bloquer leurs compétences.

Le titre vous laisse personnaliser votre façon de jouer avec des armes et différents sets de compétences. Avec XDefiant, nous sommes donc devant un mélange entre le FPS compétitif traditionnel et le hero shooter façon Overwatch. Même les modes de jeu sont tirés de ces genres avec notamment du deathmatch classique ou bien le transport de chargement jusqu’à une destination avec des attaquants et des défenseurs. Malgré un manque d’originalité flagrant, il faut avouer que le jeu est plutôt propre dans l’ensemble. Lors de notre session, nous avons tout de même expérimenté des soucis au niveau des serveurs, mais rappelons qu’il s’agissait d’une version non-définitive.

Ainsi, le FPS nous donne un sentiment mitigé car il est étonnamment agréable à jouer avec un bon feeling au niveau des armes, des classes qui permettent d’opérer quelques synergies en équipe mais aussi de se la jouer solo si l’on en a envie, et un contenu de départ qui est assez correct. Du peu que l’on a observé, les cartes sont en plus assez bien construites et reprennent de nouveau l’esthétique des différentes productions Ubisoft, toutefois, rien ne vient vraiment le sortir du lot et nous sommes devant une production générique vue et revue. Sans parler de la direction artistique qui l’est tout autant. Sans trop se vanter, on commence à avoir une certaine expérience en matière de Free to Play et il est difficile de croire en sa longévité malgré des qualités bien présentes.

Une bêta fermée pour bientôt

C’est pour cela que l’on vous conseille de l’essayer à sa sortie afin de vous faire votre propre idée, ne serait-ce que par curiosité. Sachez d’ailleurs que le titre proposera une bêta fermée le 23 avril prochain. Vous pouvez vous inscrire sur le site officiel pour avoir une chance d’obtenir un accès. Au niveau du contenu, vous pourrez vous attendre à :

14 cartes

4 factions inspirées des franchises d’Ubisoft

24 armes

44 accessoires

5 dispositifs explosifs

Seules 4 factions seront jouables : les Nettoyeurs (The Division), la Libertad (Far Cry 6), l’Echelon (Splinter Cell), et les Phantoms (Ghost Recon Phantoms). En outre, il y aura 3 personnages disponibles par faction mais seul un d’entre eux est jouable. Les autres pourront être débloqués en complétant des missions. Elle sera disponible sur PC, PS5 et Xbox Series X sachant que, comme pour le jour de la sortie, le crossplay sera de mise.

XDefiant n’a pas encore de date de sortie, mais le jeu sera bientôt disponible en free to play sur PC, PS5 et Xbox Series.