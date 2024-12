Ubisoft stoppe le développement de XDefiant, le jeu coupera ses serveurs en 2025 et 2 studios ferment

Aucune progression n’était envisageable

XDefiant avait démarré du bon pied, pour ensuite s’embourber dans les travers de plusieurs jeux services de la sorte, avec des mises à jour qui ne contentaient pas la communauté. L’information en elle-même est donc assez peu surprenante mais sa mise en action assez immédiate a pris tout le monde de court. Ubisoft a publié cette nuit un communiqué indiquant qu’il stoppait net le développement de XDefiant, ce dernier n’étant pas capable de rivaliser avec les autres shooters free-to-play qui règnent sur le marché :

« Malgré un départ encourageant, le travail passionné de l’équipe et une communauté de fans dévouée, nous n’avons pas réussi à attirer et à retenir suffisamment de joueurs sur le long terme pour être au niveau que nous visons sur le marché très exigeant des FPS free-to-play. En conséquence, le jeu est trop loin d’atteindre les résultats requis pour permettre de nouveaux investissements significatifs, et nous annonçons que nous allons l’arrêter. »

La saison 3 du jeu est toujours prévue et les serveurs ne devraient pas fermer leurs portes tout de suite, puisque l’éditeur les laissera actifs jusqu’au 3 juin 2025. En revanche, dès aujourd’hui, vous ne pourrez plus télécharger le jeu ni effectuer des achats au sein de celui-ci. C’est donc une mort lente vers laquelle se dirige le titre.

277 personnes renvoyées

L’arrêt du développement met également en chômage technique les équipes d’Ubisoft San Francisco et Osaka. Ces deux studios perdent leur division de production et seule la division administrative serait sauvée. Avec ces fermetures, ce sont au total 277 personnes qui sont licenciées du jour au lendemain, ce qui alourdit encore un peu plus le très mauvais bilan d’Ubisoft de ces dernières années (et de l’industrie dans son ensemble). L’autre moitié des équipes part quant à elle sur d’autres projets au sein d’Ubisoft.

L’éditeur tient malgré tout à préciser que malgré cet échec, il compte persévérer dans le monde des jeux service :

« Le développement d’expériences de type jeux service reste un pilier de notre stratégie et nous avons remporté des succès significatifs, comme Rainbow Six, The Crew et For Honor, entre autres. C’est un marché très compétitif et nous appliquerons les leçons apprises avec XDefiant à nos futurs titres en production. »

Un monde impitoyable, surtout pour les personnes qui se retrouvent sans emploi quelques mois après le lancement du jeu, et ce à quelques jours des fêtes de fin d’année.