Ubisoft : Yves Guillemot affirme s’investir pour trouver le meilleur moyen d’assurer l’avenir de l’entreprise malgré l’échec de XDefiant

Des promesses, encore des promesses, toujours des promesses…

Profitant tout de même de l’occasion pour « rendre hommage » à sa façon aux différentes équipes laissées sur le carreau, Yves Guillemot a indiqué que cette décision a été prise afin de « concentrer les investissements et forces » de la société sur des projets jugés « plus rentables. » De plus, il a souhaité rappeler que, si procéder de la sorte dans « le contexte actuel » peut paraitre inquiétant, « l’industrie toute entière fait face à des décisions difficiles similaires », mais à une échelle « souvent plus importante », et que c’est grâce à la manière dont Ubisoft est organisé aujourd’hui qu’elle peut se permettre de « limiter » leurs impacts en effectuant, par exemple, des « restructurations plus ciblées ». Pas certains que tout le monde partage cette « vision » des choses.

Dans la suite de sa lettre, le patron a également remercié les plus de 86% du personnel ayant répondu à l’enquête de satisfaction interne Ubisoft XP 2024 et assure travailler « sans relâche » avec son équipe dans le but « d’identifier les meilleures solutions afin que nous puissions garder le contrôle de notre destin ». Une énième manière de « répondre » aux diverses rumeurs de rachats dont la firme tricolore est la cible depuis plusieurs mois ? Notez qu’il a aussi déclaré faire tout son possible pour l’aider à lui donner l’impulsion nécessaire pour qu’elle continue d’être vue comme « un acteur incontournable de l’industrie » ainsi qu’un « créateur reconnu pour ses jeux vidéo uniques et exceptionnels ».

Reste maintenant à savoir si toutes ces belles promesses seront tenues, ou non, à l’avenir. A suivre.