La Xbox Series X s’appellera tout simplement Xbox, Microsoft s’explique

La semaine passée, Microsoft a frappé fort en dévoilant officiellement sa prochaine console, la Xbox Series X. L’annonce a été faite aux Game Awards, à la surprise générale, et l’on a pu en voir un peu plus sur le design de la machine, ses premières caractéristiques mais également son nom. Ou en tout cas, un libellé qui qui semble avoir perturbé pas mal de joueurs. Le constructeur s’explique.

La prochaine Xbox s’appellera simplement « Xbox »

Il faut dire que lorsque Microsoft a annoncé sa Xbox Series X, nombreux sont ceux qui se demandaient « pourquoi ce nom ? ». Nos confrères de chez Business Insider ont donc voulu en savoir un peu plus sur ce choix et comme on s’en doutait, le « Series » sous-entend un modèle qui pourrait avoir plusieurs déclinaisons.

« Le nom que nous conservons pour la prochaine génération est simplement Xbox » nous déclare un porte-parole de la firme californienne. « Et aux Game Awards, vous avez pu voir ce nombre prendre vie à travers la Xbox Series X». Voilà qui permet de d’expliquer ce choix.

Mais les suppositions que l’on avait émises lors de l’annonce se confirment, il devrait bien s’agir d’un ensemble de modèles : « Semblable à ce que les fans ont vu avec les générations précédentes, le nom Xbox Series X laisse de la place pour des consoles supplémentaires l’avenir ».

A n’en pas douter, Microsoft laisse déjà la porte ouverte à des consoles de milieu de génération. Le fait que cette appellation soit donnée aussi tôt laisse même supposer que l’on pourrait avoir très rapidement plusieurs modèles, ce qui donne de la matière aux nombreuses rumeurs comme la Xbox Lockheart, une alternative moins performante et moins coûteuse.

Cela pourrait aussi clairement indiquer que le marché des consoles se dirige de plus en plus vers la même évolution que le marché du smartphone, avec des générations plus étendues mais des itérations de plus en plus fréquentes. L’esquisse d’une « Xbox Series X » et d’une « Xbox Series S » (ou d’une « Xbox X » et une « Xbox S ») n’est donc pas du tout improbable.

Bref, quoiqu’il en soit, on rappellera que la Xbox Series X, nom officiel pour le moment, sortira fin 2020. Parmi ses jeux de lancement, on peut y noter Halo Infinite et probablement Hellblade 2, récemment dévoilé.

Si jamais vous ne l’aviez pas vu, on vous remet notre vidéo qui centralise toutes les informations tombées lors de la présentation de la console il y a quelques jours :