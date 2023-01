La Xbox Series X pourra bientôt être achetée en bundle avec Forza Horizon 5

Ce n’est un secret pour personne, le principal problème de la nouvelle génération de consoles ces deux dernières années demeure le manque de stock. Un détail qui a toute son importance dans la manière d’aborder le nombre de machines vendues. Cela étant, comme nous avons pu le voir pendant les fêtes, la pénurie semble derrière nous.

Même si cela signifie, concernant la PS5, qu’il faut parfois débourser un billet nettement plus épais qu’escompté pour mettre la main dessus, la console étant très souvent vendue en bundle avec des jeux et / ou des manettes. Est-ce qu’on s’oriente dans la même direction chez Microsoft ? Cela reste à voir !

Un premier bundle pour la Xbox Series X

Contrairement à sa grande concurrente, la PlayStation 5, la Xbox Series X ne s’est pas encore offert de bundle avec jeux et manettes, hormis la version collector Halo Infinite (introuvable aujourd’hui). Une injustice selon certains, qui seront sûrement ravis d’apprendre que la dernière née de la gamme Microsoft va bientôt avoir droit à son pack dédié. Au programme, la console, bien évidemment, mais aussi une manette sans fil, et le jeu Forza Horizon 5 dans sa version la plus complète.

Autrement dit, dans ce bundle spécial, vous aurez la version Xbox Series X de Forza Horizon 5 dans son édition Prenium, le Pack de Bienvenue, le Pass Voiture (comprenant 42 véhicules supplémentaires), l’abonnement VIP, et la récente extension Hot Wheels. La petite cerise sur le Hummer, c’est que les acheteurs auront aussi un accès gratuit à la prochaine extension du jeu, n’ayant pas encore été présentée. De quoi profiter à fond de ce jeu très bien reçu, notamment dans nos colonnes où il obtenait une note excellente.

Quant au prix ? Il faudra compter 559,99 euros pour cet pack, ce qui revient à une économie de 40 euros par rapport aux tarifs actuels de Forza Horizon 5 Prenium Edition et de la Xbox Series X. Pas de date de sortie pour le moment. Il est toutefois bon de noter que vous ne trouverez pas ce bundle spécial chez tout le monde, puisqu’il ne sera disponible que chez les revendeurs participants à l’offre (n’ayant pas encore été annoncés), ou sur le site officiel du constructeur.