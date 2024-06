Xbox : Matt Booty insinue que l’une des raisons derrière la fermeture de Tango Gameworks était les changements dans la direction

L’équipe de Hi-Fi Rush n’allait pourtant pas changer…

Pourquoi fermer un studio qui venait de rencontrer un succès avec l’excellent Hi-Fi Rush ? La question se pose encore aujourd’hui, la faute à des réponses en zigzag qui ne vont jamais droit au but. Matt Booty a cependant essayé de donner un élément de réponse dans cette interview, en insinuant cette fois-ci que les changements récents au sein de l’organigramme de Tango Gameworks ont joué dans cette décision :

« Je pense que ce qu’il faut considérer, c’est que pour nous, il s’agit autant de regarder vers l’avenir que de regarder en arrière à propos d’un jeu… Il y a beaucoup de choses qui entrent dans le succès d’un titre. Quel leadership avez-vous ? Que direction créative avez-vous ? L’équipe est-elle la même que celle qui a réalisé quelque chose de réussi auparavant ? Et nous devons examiner toutes ces choses ensemble, puis nous demander : sommes-nous prêts à réussir à l’avenir ? Et même s’il peut y avoir eu des facteurs et des situations qui ont conduit au succès auparavant, ils ne sont peut-être pas tous encore en place lorsque vous regardez vers les choses à faire à l’avenir. »

Faut-il ici y voir l’aveu que la fermeture de Tango Gameworks a été motivée en partie suite au départ de Shinji Mikami, son fondateur ? Peut-être, mais cela serait très déplacé envers John Johanas, le directeur créatif du studio qui était la tête pensante de Hi-Fi Rush, le dernier jeu à succès du studio. Même si le maitre de l’horreur n’était plus au sein de Tango, cela faisait un paquet d’années qu’il avait préparé sa succession et qu’il était en retrait. Allez savoir, Johanas souhaitait peut-être rester à un rôle plus créatif et ne pas reprendre les rênes complètes du studio, mais un remplaçant n’aurait pas du être si dur à trouver si cela était le seul problème pour Xbox.

Booty explique malgré tout qu’avant la fermeture, il aurait été question d’explorer la possibilité que le studio redevienne indépendant, comme Toys for Bob. L’histoire en a voulu autrement et ce sont des dizaines d’employés qui ont été laissés sur le carreau à cause de cela.