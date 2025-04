Switch 2 : Presque toutes les versions physiques japonaises des jeux d’éditeurs tiers du line-up demanderont un téléchargement

Service minimum chez les tiers

Tandis que l’Europe a pris un peu d’avance, les précommandes démarrent un peu partout dans le reste du monde, non sans réserver quelques surprises. Si la clientèle américaine peine à précommander la console à cause de boutiques qui n’avaient pas prévu l’afflux de commandes, la clientèle japonaise a pu remarquer que les jeux d’éditeurs tiers prévus au lancement de la Switch 2 étaient presque tous des « game-key cards ». Presque, puisque Cyberpunk 2077 sera l’une des exceptions et tiendra entièrement sur la cartouche de 64 Go.

Selon Gematsu, tous les autres du type Suikoden I & II HD Remaster ou encore Sonic X Generation Remastered demanderont un téléchargement supplémentaire. Et il est bien précisé qu’il s’agit ici de jeux labélisés « Switch 2 », et pas des « Switch 2 Editions » comme peut l’être un Rune Factory: Guardians of Azuma par exemple. La différence est subtile.

Et si l’on précise bien que ce sont les versions japonaises, c’est parce qu’en Occident, la situation est peut-être un peu différente. Peu de jeux sont aujourd’hui proposés en précommande chez nous, mais on remarquera que la version occidentale de Daemon X Machina: Titanic Scion (prévu pour le mois de septembre) mise aujourd’hui en vente ne fait pas mention d’une telle cartouche incomplète, contrairement à la version japonaise. Ce n’est peut-être qu’une question de temps avant que cela s’actualise, ou alors la question des cartouches « game-key cards » sera traitée région par région. Ce que l’on pensait être l’exception pour les jeux Switch hors Nintendo pourrait donc devenir la norme, du moins pour la première vague de jeux Switch 2.