Un Jeu Blade Runner développé par Supermassive Games (The Dark Pictures, The Quarry) aurait été annulé

Toute cette production se perdra dans l’oubli

Avec sa saga anthologique The Dark Pictures ou encore The Quarry, Supermassive Games n’est pas forcément le premier nom qui nous viendrait en tête lorsque l’on pense à un jeu Blade Runner. Mais selon Insider Gaming, un projet répondant au nom de « Blade Runner: Time To Live » était bien en développement au sein du studio, et se présentait comme un jeu d’action et d’aventure d’une douzaine d’heures qui reprenait les éléments « philosophiques » de la saga tout en nous plongeant dans l’année 2065 de cet univers.

On y aurait joué un Réplicant de modèle Nexus-6 qui serait le seul de son époque, et qui voyageait au sein de la ville de New-Zurich après avoir été trahi par le chef d’un réseau clandestins de Réplicants. De l’infiltration aurait été au programme, avec la possibilité d’augmenter nos compétences pour mieux enquêter. Une formule un peu différente de ce que produit Supermassive Games en temps normal.

Mais ce projet serait tombé à l’eau très rapidement. Initié en septembre 2024, un prototype devait voir le jour en septembre 2025 pour une sortie deux ans plus tard, avec un budget de 45 millions de dollars. S’il a été mis de côté, ce serait avant tout à cause d’Alcon Entertainment, qui est le propriétaire des droits de la licence Blade Runner. Pourquoi, ça on ne le sait pas précisément. Dommage.