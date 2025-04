La prochaine mise à jour de la PS5 permettra à nouveau d’afficher des thèmes aux couleurs des anciennes PlayStation

Rhabillez votre écran d’accueil avec un peu de nostalgie

Dès demain, le 24 avril, la PS5 sera mise à jour avec quelques nouveautés au programme. La première concerne le réglage audio avancé, qui va vous aider à mieux mettre en avant les sons que vous allez entendre, que ce soit via votre écran ou via votre casque audio.

Vous pourrez par exemple booster le volume des dialogues, ou bien celui des effets sonores de votre jeu, sans parler des voix de vos amis via votre Party. Un réglage que l’on retrouve déjà dans la plupart des jeux, mais qui sera ici disponible de manière un peu plus précise avec la possibilité d’augmenter les sons graves ou aigus, histoire de rendre certaines expériences plus accessibles.

Mais cette mise à jour marquera surtout le retour des thèmes PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4 pour l’écran d’accueil de votre PlayStation 5. Après une période d’indisponibilité, ces thèmes venant fêter les 30 ans de PlayStation seront donc de retour dès demain, et vous pourrez les changer à la volée via un nouveau paramètre « Apparence ». À défaut d’avoir de vrais thèmes plus complet, cela devrait en réjouir plus d’un.