« Je dois gérer une activité durable au sein de l’entreprise et la développer » : La non-réponse de Phil Spencer sur la fermeture de Tango Gameworks

Aucune justification, mais des applaudissements

On le répète, il est toujours difficile de justifier des licenciements et il n’y a jamais de bonnes réponses à apporter face aux malheurs des équipes. La décision de fermer Tango Gameworks reste malgré tout encore plus incompréhensible et c’est pourquoi, malgré tout, on cherche encore des réponses à ce sujet. IGN a eu l’occasion d’interviewer Phil Spencer à ce sujet (même si le debrief de la conférence a pris plus de place), et le journaliste Ryan McCaffrey lui a demandé une justification. Mais tout cela n’a abouti qu’au même discours creux servi à chaque annonce de licenciements en expliquant d’abord pourquoi il ne s’était pas exprimé jusqu’ici :

« La fermeture d’un studio est évidemment difficile pour les personnes, difficile pour l’équipe. Je n’en ai pas parlé publiquement, car pour le moment nous devons nous concentrer sur l’équipe et les personnes. C’est évidemment une décision très difficile pour eux, et je veux m’assurer, par le biais des indemnités de départ et d’autres mesures, que nous faisons ce qu’il faut pour les membres de l’équipe. Il ne s’agit pas de ma communication publique, ni de celle de Xbox. Il s’agit de ces équipes. »

Quant à savoir pourquoi ces studios ont fermé, c’est parce que l’industrie va mal vous savez :

« Au final, je l’ai dit et répété, je dois gérer une activité durable au sein de l’entreprise et la développer, ce qui signifie que je dois parfois prendre des décisions difficiles qui, franchement, ne sont pas des décisions que j’aime, mais des décisions que quelqu’un doit prendre. Nous continuerons à aller de l’avant. Nous continuerons à investir dans ce que nous essayons de faire avec la Xbox et à construire la meilleure entreprise possible, ce qui nous permettra de continuer à faire des shows comme celui que nous venons de faire. »

Une réponse à peu près équivalente à celle qu’il avait formulé en février dernier, et qui ressemble à celle de Sarah Bond il y a quelques semaines. Un discours entendu mille fois, difficilement justifiable vu la situation économique de Microsoft et la réussite de Tango, mais IGN avait ici la possibilité de rebondir sur le sujet pour essayer d’en savoir plus. Ce qui ne s’est pas passé, étant donné que l’interview a embrayé sur un autre sujet sous les applaudissements du public. Une belle occasion manquée donc (IGN, envoyez Rebekah Valentine la prochaine fois), pour un sujet qui ne trouvera donc jamais de réponse viable.