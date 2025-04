Au Japon, la Switch 2 cartonne déjà et Nintendo prévient que le stock ne sera peut-être pas suffisant

Nintendo a sous-estimé l’engouement du public japonais

Il faut dire qu’au Japon, la Nintendo Switch 2 est affichée à un prix plus abordable qu’en Occident. Toutes les polémiques qui ont été soulevées ces derniers temps n’intéressaient pas la clientèle japonaise, qui s’est ruée sur les précommandes de la machine, notamment via le My Nintendo Store. Pour avoir une chance de précommander une Switch 2, il fallait s’enregistrer pour participer à une « loterie », vous garantissant l’accès à l’achat d’une console. Un système déjà discutable, même s’il a pour but d’empêcher les scalpers de vider les stocks.

Nintendo ne s’attendait pas pour autant à ce que plus de 2,2 millions de personnes passent par cela pour précommander une Switch 2. Le président du groupe, Shuntaro Furukawa a donc pris la parole ce matin sur les réseaux sociaux pour admettre que des ruptures pourraient finalement arriver :

« Nous avons reçu un nombre extrêmement important de demandes, avec environ 2,2 millions de personnes au Japon seulement. Cependant, cela dépasse largement nos attentes initiales et dépasse de loin le nombre de consoles Nintendo Switch 2 qui peuvent être livrées via le My Nintendo Store le 5 juin. Il est donc malheureusement prévu que de très nombreux clients ne soient pas sélectionnés lorsque les gagnants seront annoncés demain, le 24 avril. »

Pourtant, avant l’annonce de la Switch, Nintendo déclarait haut et fort qu’il prenait le soin d’assurer que les stocks soient solides avant de lancer sa prochaine console sur le marché. Le fait que la version japonaise de la Switch 2 soit lockée à ce pays seulement pour éviter que les clients étrangers obtiennent la console à moindre prix (en raison de l’état du Yen) est peut-être un facteur qui cause cette rupture de stock selon Eurogamer. Quoiqu’il en soit, tous les clients japonais n’auront peut-être pas la chance de pouvoir acheter une Switch 2 dès son lancement.