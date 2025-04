Pourquoi jouer à Vestiges: Fallen Tribes pour sa sortie en version finale

Un gameplay enrichi par l’accès anticipé

Nous en avions déjà parlé le 4 octobre 2024 lors de sa sortie en accès anticipé. Depuis ce lancement, Vestiges: Fallen Tribes a bénéficié de nombreuses améliorations. Les développeurs ont ajouté de nouvelles cartes, des missions inédites et des modes de jeu supplémentaires qui ont enrichi l’expérience stratégique. De plus, l’équilibrage des factions a également été affiné, offrant des affrontements plus justes et stimulants.

Le jeu combine des mécaniques de deckbuilding et d’autobattler. Vous composez votre deck avec des cartes représentant différentes unités et effets, puis les déployez sur le champ de bataille. Une fois en place, les unités agissent automatiquement, mettant l’accent sur la planification et la disposition stratégique.

Le jeu propose trois tribus jouables, chacune avec ses propres cartes et styles de jeu :​

Adrariis : Axés sur l'agression rapide et la pression constante.​

Illustrans : Favorisent la défense et le contrôle du terrain.​

Amonsets : Introduits récemment, ils apportent de nouvelles mécaniques et bouleversent la méta existante.​

Une campagne solo captivante

La version finale introduit une campagne solo narrative composée de dizaines de missions. Chaque mission propose des défis tactiques uniques, mettant à l’épreuve vos compétences de stratège. Cette campagne offre une immersion profonde dans l’univers du jeu, où chaque décision peut influencer le cours de l’intrigue. Pour rappel, le jeu se déroule dans un monde où l’eau est une ressource rare et précieuse. Les conflits ne se règlent plus par des guerres ouvertes, mais par des combats stratégiques à travers des jeux de cartes. Nous sommes donc plongés dans un univers tribal et dystopique, dans lequel il est nécessaire de protéger ses clans et de s’emparer des ressources vitales.

Des modes multijoueurs variés

Outre la campagne solo, Vestiges: Fallen Tribes propose plusieurs modes multijoueurs compétitifs. Vous pouvez affronter d’autres joueurs en ligne dans des matchs PvP, participer à des défis hebdomadaires ou simplement vous entraîner en mode bac à sable. Sachez que le jeu prend en charge le cross-play entre la version PC et Meta Quest, ce qui augmente le nombre d’adversaires potentiels.

Une immersion VR optimisée

La sortie sur Meta Quest 2 et 3 offre une immersion en réalité virtuelle optimisée. La VR ajoute une dimension supplémentaire en vous plongeant au cœur des batailles et des cartes que vous manipulez. Les contrôles ont ainsi été adaptés pour une prise en main intuitive, et les performances ont été améliorées pour garantir une expérience fluide. Que vous soyez un vétéran de la VR ou un nouveau venu, Vestiges: Fallen Tribes sur Meta Quest offre une expérience stratégique captivante, qu’il serait vraiment de manquer si vous possédez un casque.

Une communauté active et un développement participatif

WanadevStudio a maintenu une communication constante avec sa communauté, en recueillant activement les retours des joueurs via Discord et les forums. Cette approche collaborative a permis d’améliorer continuellement le jeu depuis son accès anticipé sur Steam. L’ajout régulier de contenu, comme de nouvelles cartes ou tribus, témoigne de cet engagement envers les joueurs de la première heure.

​Préparez-vous à mener votre tribu vers la victoire dans Vestiges: Fallen Tribes sur PC via Steam et sur Meta Quest 2 et 3 au prix de 24,99€.