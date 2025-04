Malys, le nouveau jeu du studio derrière Stray Gods: The Roleplaying Musical, lance son Kickstarter

Malys sera donc un deckbuilder avec des éléments de roguelite qui nous racontera l’histoire de Noah, un prêtre reconverti en exorciste qui va parcourir les rues à la recherche de personnes à aider en éliminant des démons. Chaque exorcisme promet de nous en apprendre un peu plus sur ce monde sombre, qui cache de nombreux secrets. Car malgré son genre, le titre aura bien un récit à nous raconter, écrit par David Gaider (Dragon Age).

Un pitch qui pourra donner envie, mais qui n’est pas certain de donner vie à ce projet. Car Summerfall Studios a besoin d’argent pour réaliser Malys, en passant donc par l’étape d’un Kickstarter qui vient d’ouvrir ses portes. Le démarrage commence bien puisque sur les 146 045 € demandés, le projet en a déjà récolté plus de 36 000 € au moment où l’on écrit ces lignes.

Liam Esler, directeur général et cofondateur de Summerfall Studios, nous en dit un peu plus sur ce Malys :

« Malys a été une aventure totalement nouvelle pour nous, remplie de promesses de rêves sombres et de terreurs alléchantes, et nous sommes impatients de la partager avec les joueurs. Cette campagne Kickstarter nous permettra de nous assurer que Malys sera encore plus fort lors de son lancement, et de construire une communauté de joueurs qui aideront à façonner ce lancement »