Pokémon TCG Pocket lancera son extension Gardiens Astraux le 30 avril avec les Pokémon d’Alola

Les épisodes 3DS mis à l’honneur

Les épisodes Pokémon Soleil et Pokémon Lune seront donc au cœur de cette nouvelle extension de Pokémon TCG Pocket, ce qui veut dire que l’on retrouvera les starters de cette région comme Brindibou, Otaquin et Flamiaou, au même titre que les Pokémon version Alola, comme Miaouss et Raichu qui ont un look un peu différent. Au programme de cette nouvelle extension, plus de 200 nouvelles cartes à collectionner, dont de nouveaux Pokémon-EX (avec Solgaleo et Lunala) et des cartes Supporters inédites.

Gardiens Astraux sera disponible dans le jeu dès le 30 avril prochain, et c’est aussi à cette période que le jeu fêtera son sixième mois d’activité. Un demi-anniversaire qui sera célébré jusqu’au 13 mai prochain, avec des récompenses bonus dont la carte Rayquaza-EX à ajouter à votre collection, pour les plus chanceux et téméraires.