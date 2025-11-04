Xbox Game Pass : Call of Duty: Black Ops 7, Winter Burrow et d’autres jeux arrivent dans la première vague de novembre
Rédigé par Jordan
Un nouveau mois commence, ce qui coïncide avec de nouveaux ajouts dans le Xbox Game Pass. La refonte du service ne change en rien les habitudes de Xbox, qui annonce aujourd’hui la nouvelle vague d’arrivée au sein de son abonnement. Voici ce qu’il ne faudra pas rater sur le Xbox Game Pass durant les deux prochaines semaines.
Les sorties sur le Xbox Game Pass
Pour Xbox, s’il ne fallait mettre en avant qu’une seule sortie sur le Xbox Game Pass, c’est bien entendu celle de Call of Duty: Black Ops 7, qui peut générer beaucoup de nouveaux abonnements. Mais n’oublions d’autres titres qui sortent un peu plus du lot, comme Egging On, Dead Static Drive ou encore le mignon Winter Burrow, le jeu de survie avec une petite souris.
Voici la liste des nouveautés à venir dans le Xbox Game Pass :
- Dead Static Drive (Cloud, Console et PC) – 5 novembre (Ultimate, PC)
- Sniper Elite: Resistance (Cloud, Console et PC) – 5 novembre (Premium)
- Egging On (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 6 novembre (Ultimate, PC)
- Whiskerwood (Game Preview) (PC) – 6 novembre (Ultimate, PC)
- Voidtrain (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 7 novembre (Ultimate, PC et Premium)
- Great God Grove (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 11 novembre (Ultimate, PC et Premium)
- Lara Croft and the Temple of Osiris (Cloud, Console et PC) – 11 novembre (Ultimate, PC et Premium)
- Pigeon Simulator (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 11 novembre (Ultimate, PC)
- Relic Hunters Legend (Cloud, Console et PC) – 12 novembre (Ultimate, PC et Premium)
- Winter Burrow (Cloud, Console et PC) – 12 novembre (Ultimate, PC)
- Call of Duty: Black Ops 7 (Cloud, Console et PC) – 14 novembre (Ultimate, PC)
Des départs sont aussi confirmés, avec les jeux suivants qui quittent le Xbox Game Pass le 15 novembre prochain :
- Blacksmith Master (Game Preview) (Cloud, Console et PC)
- Football Manager 2024 (PC)
- Football Manager 2024 Console Edition (Cloud, Console et PC)
- Frostpunk (Cloud, Console et PC)
- Spirittea (Cloud, Console et PC)
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl (Cloud, Console et PC)
