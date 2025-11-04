Xbox Game Pass : Call of Duty: Black Ops 7, Winter Burrow et d’autres jeux arrivent dans la première vague de novembre

Les sorties sur le Xbox Game Pass

Pour Xbox, s’il ne fallait mettre en avant qu’une seule sortie sur le Xbox Game Pass, c’est bien entendu celle de Call of Duty: Black Ops 7, qui peut générer beaucoup de nouveaux abonnements. Mais n’oublions d’autres titres qui sortent un peu plus du lot, comme Egging On, Dead Static Drive ou encore le mignon Winter Burrow, le jeu de survie avec une petite souris.

Voici la liste des nouveautés à venir dans le Xbox Game Pass :

Des départs sont aussi confirmés, avec les jeux suivants qui quittent le Xbox Game Pass le 15 novembre prochain :