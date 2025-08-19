Xbox Game Pass : Dragon Age: The Veilguard, Gears of War: Reloaded… Voici les nouveautés à venir dans l’abonnement
Le milieu du mois est déjà là, ce qui veut dire que le Xbox Game Pass peut passer à sa deuxième fournée mensuelle. Le service de Microsoft se prépare à accueillir de nouveaux jeux dont certains relativement attendus, comme le retour d’une licence phare de la Xbox 360. Mais pas que, comme on le découvre via le programme complet.
Les sorties du mois sur le Xbox Game Pass
La sortie majeure du mois pour le Xbox Game Pass est bien entendu celle de Gears of War: Reloaded, qui nous fera revivre l’expérience du premier épisode de la saga dans une version optimisée et améliorée, avec tout le contenu supplémentaire directement intégré. Les abonnés seront également gâtés côté RPG avec pas mal de jeux à tester.
Voici la liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass :
- Blacksmith Master (Game Preview) (PC) – Aujourd’hui (Ultimate et PC)
- Void/Breaker (PC) – Aujourd’hui (Ultimate et PC)
- Goat Simulator Remastered (Xbox Series X|S) – 20 août (Standard)
- Persona 4 Golden (Cloud, Console et PC) – 20 août (Ultimate, PC et Standard)
- Herdling (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 21 août (Ultimate et PC)
- Gears of War: Reloaded (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 26 août (Ultimate et PC)
- Dragon Age: The Veilguard (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 28 août (Ultimate, PC et EA Play)
Et comme toujours, d’autres jeux vont quant à eux quitter l’abonnement. Dès le 31 août, on notera les départs de :
- Ben 10 Power Trip (Cloud, Console et PC)
- Borderlands 3 (Cloud, Console et PC)
- Paw Patrol Mighty Pups Save Adventure Bay (Cloud, Console et PC)
- Sea of Stars (Cloud, Console et PC)
- This War of Mine: Final Cut (Cloud, Console et PC)
