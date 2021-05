Xbox – Bethesda : conférence commune dans quelques semaines

Xbox vient de confirmer quelques informations sur sa relation avec Bethesda dans une interview de Matt Booty, le directeur des Xbox Games Studios, accordée à Chloé Woitier dans le Figaro.

Finie la nuit blanche du dimanche de l’E3 ?

L’information la plus intéressante dans l’immédiat est la conférence commune Xbox – Bethesda d’ici quelques semaines (on parie sur l’E3 2021). Les habitués du visionnage des présentations en direct ne seront pas étonnés de ce regroupement logique. En effet, traditionnellement, il s’agit des deux conférences du dimanche avec Microsoft vers 22h et Bethesda à 5h du matin, nos sommeils remercient donc déjà cette acquisition.

Mais Booty se veut rassurant, Bethesda garde bien son indépendance et l’intégralité de ses équipes d’éditions avec donc son propre marketing, sa communication et ses bureaux dans les différents pays. Même au niveau créatif, on note une liberté créative totale puisque la seule directive de Xbox est de proposer les jeux dans le Game Pass dès leur sortie comme pour toutes les autres acquisitions.

D’ailleurs, on nous précise que le Game Pass ne doit pas devenir un paramètre à prendre en compte lors de la production d’un projet. L’exemple donné est le refus d’analyse des données de joueurs pour une création algorithmique à la Netflix mais on suppose aussi que cela concerne la recherche d’un modèle économique adapté au service ou tout simplement une série de jeux moins ambitieux mais plus réguliers pour alimenter le catalogue.

Sur Twitter, Chloé Woitier révèle quelques informations de plus qui ne figurent pas dans l’article. On apprend ainsi que selon Microsoft, la pandémie et le télétravail ont un impact plus fort sur les nouvelles licences que sur les suites. Pour finir, interrogé sur la possibilité d’autres acquisitions en vue, Matt Booty a répondu qu’il ne pouvait rien dire. Logique, il doit probablement en savoir autant que nous sur la situation actuelle de Warner Bros.

Bref, rendez-vous très probablement le soir du dimanche 13 juin si Xbox s’en tient à son horaire habituel malgré cette version spéciale de l’E3 2021. Notez au passage que depuis plusieurs semaines, les rumeurs parlent d’une apparition de Starfield.