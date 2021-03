Starfield aurait « 90% de chance » de se montrer et de sortir cette année selon Jeff Grubb

Annoncé lors de l’E3 2018, Starfield se fait encore très discret malgré les quelques informations partagées par Todd Howard sur son développement en septembre et en novembre 2020. Bonne nouvelle pour les joueurs et les joueuses, il se pourrait qu’il ne faille pas attendre très longtemps avant d’en apprendre davantage sur cette nouvelle licence puisque, selon Jeff Grubb, Bethesda songerait à montrer et même à sortir le jeu cette année.

Des infos cet été et un lancement en novembre ?

Comme le rapporte le site VG247, au cours du dernier stream de la chaîne YouTube Dealer – Gaming essentiellement consacré au futur de Xbox, le journaliste de VentureBeat a déclaré qu’il y avait « 90% de chance » pour que le projet de la société américaine se présente en détail cet été, pendant la période à laquelle se déroule habituellement l’E3, avant d’être commercialisé en novembre 2021.

Rendez-vous dans quelques mois pour savoir si Jeff Grubb a vu juste ou pas.