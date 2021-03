C’est officiel, Bethesda intègre les rangs de Microsoft dès maintenant

C’est un jour historique pour l’industrie. Après des mois des travail nécessaires pour compléter la transaction, Microsoft peut enfin officiellement accueillir Bethesda au sein de sa grande famille, et célèbre cela avec une vidéo de l’éditeur et plus d’informations via un billet de blog.

Le point sur les exclus et le Game Pass

Dès maintenant, Bethesda et ZeniMax appartiennent officiellement à Microsoft, ce qui veut dire que les huit studios parmi lesquels on retrouve Arkane et id Software sont désormais intégrés au sein de la marque Xbox. Phil Spencer nous explique alors dans son dernier message qu’il s’agit là de la première étape de la collaboration entre ces équipes et Xbox, même si les studios vont continuer leur travail « comme elles l’ont toujours fait ».

Phil Spencer ajoute alors que tous les jeux Bethesda ne seront pas forcément des jeux exclusifs à l’avenir. Il précise :

« Avec l’arrivée des équipes créatives de Bethesda, les joueuses et les joueurs doivent savoir que les consoles Xbox, le PC et le Game Pass seront les meilleurs plateformes pour profiter des nouveaux jeux Bethesda et que certains d’entre eux, à l’avenir, seront des exclusivités Xbox PC. »

Certains jeux donc, mais pas tous. Il est encore trop tôt pour savoir lesquels seront exclusifs ou non, mais on pense forcément à Starfield et à The Elder Scroll VI, qui sont surveillés de très près.

Phil Spencer déclare aussi que de nouveaux jeux Bethesda allaient intégrer le Game Pass dès cette semaine, et que l’on aura droit à plus d’informations prochainement, comme cela avait été indiqué par Jeff Grubb.