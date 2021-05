L’E3 2021 précise le fonctionnement de son salon virtuel

L’E3 2021 a été un grand mystère ces derniers mois. On savait qu’il serait maintenu contrairement à l’édition de l’année dernière mais l’Entertainment Software Association hésitait beaucoup sur la forme à adopter, laissant même courir l’hypothèse d’un accès payant pendant quelques temps. Un suspense qui prend fin à un mois de l’évènement.

Le jeu parodique de Devolver devient l’E3 2021

L’ESA propose ainsi un portail ainsi qu’une application mobile pour atteindre l’interactivité voulue pour l’évènement. Le combo permettra d’accéder aux différentes présentations mais également de visiter les « stands virtuels », discuter sur des forums et on nous parle même de fonction de visioconférence.

Pour inciter les gens à s’inscrire et passer par le système officiel, il y a toute une dimension de gamification avec la création d’avatars ainsi que des objectifs à remplir pour obtenir des bonus et grimper dans un classement. Les organisateurs déclarent qu’il s’agit de fondations pour l’avenir du salon et que cette version virtuelle devrait revenir sous une forme ou une autre, même quand l’E3 retrouvera les allées du Convention Center.

Il y aura également la possibilité de juste voir un simple stream mais là aussi, il faut que l’ESA apporte sa touche personnelle avec des layouts interactifs pour afficher des sondages, des tweets et d’autres choses. Et si même cela vous angoisse déjà, le stream sera également disponible de manière encore plus classique sur Youtube, Twitch, Facebook et Twitter.

L’E3 2021 aura lieu du 12 au 15 juin mais on apprend dans ce communiqué que la presse pourra commencer sa visite virtuelle dès le 7 juin. En attendant, le prophétique Devolverland Expo est toujours disponible gratuitement pour ceux qui veulent s’entraîner.