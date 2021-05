WarnerMedia fusionne avec Discovery, le point sur la division jeu vidéo de Warner Bros

Si vous suivez un peu l’actualité des médias, vous avez peut-être vu passer l’annonce fracassante d’hier. Non, on ne parle pas du rachat de M6 par TF1, mais pas loin. Ce qui nous intéresse ici, c’est le nouveau deal entre WarnerMedia et Discovery, deux géants américains qui cherchent à s’allier pour contrer Netflix et Disney. Le rapport avec le jeu vidéo ? Eh bien les studios appartenant à Warner Bros Interactive sont aussi compris dans cette affaire, et voici ce que cela implique.

Une fusion pas si complète

L’affaire est assez compliquée, notamment car elle est divisée en plusieurs catégories. Afin de résumer cela le plus simplement, Julia Alexander a publié un article sur IGN qui permet d’éclaircir tout cela, tout en apportant des éléments de réponses supplémentaires. Pour résumer simplement, AT&T a annoncé que Warner Media et Discovery (qui possède plusieurs chaines comme Eurosport) vont fusionner pour créer un nouveau géant du divertissement.

On passera vite sur la question de la fusion des deux entreprises pour se concentrer sur la division jeu vidéo et ce que cela signifie pour les jeux édités par Warner Bros Interactive. 11 studios sont concernés par cette affaire de fusion, et autant dissiper les inquiétudes dès maintenant : non, cela ne devrait a priori pas affecter le développement de Gotham Knights et Hogwarts Legacy.

Julia Alexander explique alors que les studios qui travaillent sur des licences appartenant à Warner Bros ne devaient logiquement pas être impactés. En revanche, AT&T, qui possédait jusqu’ici entièrement Warner, explique que cette division gaming va être divisée par cette fusion-acquisition :

« Quelques parties de la division jeu vidéo vont rester chez AT&T, d’autres iront avec la nouvelle société. »

En somme, la nouvelle société formée par Warner et Discovery pourrait ne pas vouloir des studios Warner qui ne travaillent pas sur des licences 100% maison, comme le sont Batman ou Harry Potter. Cela pourrait donc concerner TT Games avec les jeux LEGO, qui sont proches d’Universal, mais aussi Back 4 Blood de Turtle Rock. Cela étant dit, il ne s’agit que de spéculations, car aucun détail sur cette scission n’a été donnée pour le moment.