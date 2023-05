Weird West : Definitive Edition aura droit à sa version Switch

Arrivée prévue pour la rentrée des classes

Première production de Wolfeye Studios, une entreprise fondée par d’anciens de chez Arkane (Dishonored, Prey, Deathloop…), Weird West est un Action-RPG en vue isométrique un peu particulier. Non seulement il mêle le fantastique au Far West, ce qui est déjà une idée assez farfelue en soi, mais en plus il intègre des éléments de type Sandbox, permettant de modeler son expérience selon ses goûts. Une expérience bien reçue, notamment dans nos colonnes, qui a déjà eu droit à sa Definitive Edition sur PC, Xbox Series X|S et PlayStation 5.

Fort de son succès, et avide d’un nouveau public, Weird West se frayera bientôt un chemin jusqu’à la Nintendo Switch. Il est amusant de constater que l’info est partie d’une rumeur, lancée en tout début de semaine par Gematsu, que Devolver Digital a finalement choisi de confirmer avec une annonce officielle tombée seulement quelques heures plus tard. La bonne nouvelle c’est que le titre débarquera donc dans sa Definitive Edition sur la dernière née de la gamme Nintendo, et s’offrira même une parution en physique via Just for Games.

L’autre bonne nouvelle, c’est que les possesseurs de Switch n’auront pas bien longtemps à attendre avant de goûter aux joies de la baston made in Far West, puisque Weird West : Definitive Edition débarquera sur la machine hybride un mois après Sea of Stars, le 22 septembre prochain. En attendant, si la patience n’est pas votre fort et que vous possédez une Xbox, notez que le titre est disponible, dans sa version définitive là encore, sur le Xbox Game Pass.