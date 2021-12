Weird West : Le RPG est finalement repoussé au 31 mars

Vous pensiez que les reports se calmeraient en 2022 ? Devolver Digital nous prouve aujourd’hui que non. On s’attendait à ce que Weird West soit l’un des tout premiers jeux que l’on pourrait découvrir lors du début d’année 2022, mais le titre est finalement repoussé à la toute fin de l’année fiscale en cours.

La route sera plus longue

C’est encore une fois en vidéo que ce report est annoncé, comme l’éditeur l’avait fait pour Shadow Warrior 3. Le RPG en vue isométrique ne sortira donc pas durant le mois de janvier comme c’était initialement prévu, mais le 31 mars prochain.

Raf Colantonio, directeur créatif sur le projet, nous explique ici que les retours sur le jeu sont fantastiques, mais que le studio a besoin d’un peu plus de temps pour gérer tous les éventuels imprévus qui pourraient arriver, et bien soigner la finition du jeu.

Ce n’est donc que partie remise et on attendra deux mois de plus avant de découvrir ce Weird West sur PC, PS4 et Xbox One.