Weird West annonce sa sortie pour le 11 janvier 2022

Weird West, un Action RPG avec des éléments d’immersive sim, s’offre enfin une date de sortie. Pour patienter, le titre nous propose une vidéo revenant sur quelques éléments.

West is strange

Edité par Devolver et développé par Wolfeye Studios, Weird West s’annonce déjà comme un titre prometteur d’après toutes les images que l’on a pu voir jusqu’à présent. Ce premier épisode de la série de vidéos « Roas to Weird West » nous donne d’ailleurs un aperçu du passé de la chasseuse de prime Jane Bell. Elle sera l’une des 5 protagoniques que vous pourrez incarner dans le jeu, et son but sera de retrouver les kidnappeurs de son mari et les meurtriers de son fils.

Vous aurez peut-être reconnu l’accent frenchie de Raphaël Colantonio, car il faut préciser que l’homme est aussi le fondateur d’Arkane (Dishonored, Prey), qu’il a quitté en 2017 pour co-fonder Wolfeye, d’où ces éléments d’immersiv sim mis en avant ici. Comme nous le dit Raphael, si vous voulez faire quelque chose en interagissant avec le décor, partez du principe que c’est possible. De quoi varier les approches sans oublier quelques passages assez « badass » comme quand Jane saute en tirant sur des ennemis en slow motion.

Weird West sortira le 11 janvier 2022 sur PC, PS4, et Xbox One.