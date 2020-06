Warner Bros annoncera des jeux lors de la DC FanDome le 22 août

Alors que AT&T chercherait à vendre Warner Bros, la société trouve quand même le temps de planifier un événement à la fin du mois d’août. C’est le samedi 22 août à 19h que la firme nous donne rendez-vous pour un événement numérique durant 24h.

L’événement qui aura lieu de manière virtuelle sera l’occasion pour la société de communiquer sur tous ses projets actuels et futurs de manière simple en raison des restrictions sanitaires actuelles. Ainsi, depuis un site entièrement dédié au DC FanDome, il vous sera possible de vous « promener » à travers les six salles numériques.

Si il sera bien entendu question de films, comics ou autres cosplays dédiés à l’entreprise américaine, le site officiel évoque également des jeux vidéo. On peut donc s’attendre à des annonces également sur les jeux à venir ou pas encore annoncés. Et les fans ont de quoi être impatients.

On pense notamment au nouveau jeu Batman teasé depuis un moment ou encore le prochain projet de Rocksteady qui se fait ardemment désirer. Des précisions sur les futurs titres LEGO seront probablement aussi de la partie, si évidemment, il s’agit d’une adaptation d’univers DC Comics.

Welcome to the #DCFanDome! Explore every corner of the DC Multiverse with a Global Virtual Experience on August 22. https://t.co/dS318qb5nv pic.twitter.com/8SlOGim8ZS

— DC (@DCComics) June 16, 2020