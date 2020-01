Warner Bros Montréal continue de teaser le prochain jeu Batman

Alors que l’on pensait que le prochain jeu Batman serait dévoilé lors des Game Awards 2019, Warner Bros Games a décidé de garder la surprise pour 2020. Près de quatre mois après un premier teasing mystérieux, les réseaux sociaux du studio ont été à nouveau mis à jour, avec une image à reconstituer.

Une image bien floue

C’est donc sur Facebook, Twitter et Instagram que l’on a pu voir ces mystérieux sigles, qui semblent former un emblème. Après reconstitution, comme on peut le voir avec le tweet de @ArkhamVideos, l’image complète apparaît mais ne laisse pas entrevoir beaucoup d’indices supplémentaires.

Full logo teasing the new WB Games Montreal’s project #CaptureTheKnight pic.twitter.com/Qwd4cOvqAK — Batman Arkham Videos (@ArkhamVideos) January 9, 2020

La même devise accompagne l’image, à savoir « Capture the Knight / Cape sur la nuit ». Difficile d’en savoir plus pour l’instant, tant le studio veut entretenir le mystère autour de ce nouvel opus.