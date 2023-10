War Hospital : Le jeu de gestion et de stratégie est repoussé à début 2024 sur PC et consoles

Un nouveau report pour peaufiner l’expérience de jeu

D’après le message publié par l’équipe de développement sur Twitter/X, « comme le but du jeu est de sauver des gens plutôt que de les tuer, War Hospital offre une perspective différente des autres jeux de guerre stratégiques. Nous voulons rendre le jeu le plus profond et réaliste possible tout en respectant le sujet qu’il traite. C’est pourquoi War Hospital propose une large gamme de mécaniques de jeu, incluant de la gestion, de la stratégie et du jeu de rôle. Ces différents systèmes sont complexes et nous avons besoin de plus de temps que prévu pour trouver le bon équilibre entre eux. »

Dear players, we took the decision to postpone the release of #WarHospital. Read more 👇 pic.twitter.com/ghbyqOBVQc — War Hospital (@WarHospitalGame) October 9, 2023

« Pour atteindre nos objectifs d’authenticité et de qualité, nous avons décidé d’allonger le temps de développement et de repousser la sortie à début 2024. Ces mois supplémentaires nous permettront de peaufiner les détails, d’équilibrer le jeu et de corriger davantage de bugs pour que vous ayez un jeu plus soigné. »

Rendez-vous donc l’an prochain pour découvrir ce que nous réserve War Hospital sur PC via Steam, GOG et l’Epic Games Store, PlayStation 5 et Xbox Series X|S.