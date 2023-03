War Hospital sortira le 31 août, préparez-vous à gérer votre hôpital en pleine guerre

Projet polonais développé par Brave Lamb et récupéré par l’éditeur Nacon, War Hospital a logiquement profité de la conférence Nacon Connect pour se dévoiler à nouveau. Le jeu de gestion en pleine Première Guerre Mondiale a dévoilé une nouvelle bande-annonce, qui nous imprègne de la lourde ambiance qui nous attend. Mieux encore, on a désormais une date de sortie avec une arrivée en simultanée sur PC et consoles.

Des choix et des vies à sauver

On ne va pas se mentir, War Hospital est loin de proposer le pitch le plus joyeux : il s’agit d’un jeu de gestion et de survie narratif qui se déroule pendant la Grande Guerre. Vous prenez le contrôle d’un hôpital militaire et il faudra soigner les blessés qui arrivent du front. Sauf que, les ressources sont limitées et il sera nécessaire de bien gérer ses équipes. De nombreux choix moraux sont à réaliser, et il ne sera pas possible de sauver tout le monde. Un projet qui nous avait pas mal séduit dans sa proposition lorsque que l’on a eu l’occasion de le voir l’été dernier.

War Hospital sortira donc le 31 août 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Il devrait être disponible sur Steam, GOG et l’Epic Games Store. Pour l’instant, aucune version physique en vue.