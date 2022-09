War Hospital : Nous l’avons vu, ce qu’il faut savoir sur ce jeu de gestion proche d’un Frostpunk

Parmi les jeux atypiques de la Gamescom 2022, il y avait War Hospital. Orienté gestion et stratégie dans le contexte de la première guerre mondiale, le titre vous demande de prendre soin de vos soldats à envoyer ensuite au front. Voici ce qu’il faut savoir sur cette production orientée survie, qui ferait presque penser à Frostpunk.

Faire des choix déchirants pour sauver des vies

Comme on pouvait s’y attendre, War Hospital vous demandera de gérer un hôpital en pleine première guerre mondiale, alors que l’ennemi attaque de front vos soldats dans les tranchées. Ici, vous devrez donc gérer, via votre bureau, les soldats blessés par vingtaines, si ce n’est plus. Un peu à la manière d’un Papers Please, voire Frostpunk ou This War of Mine, vous aurez toutes les informations s’affichant sur les soldats à prendre en charge.

Par la suite, ce sera à vous de faire tout votre possible pour les maintenir en vie, en fonction du personnel que vous aurez à disposition. Pour ce faire, vous devrez forcément améliorer votre arbre de compétences qui sera certainement assez complet, acheter avec de l’argent de nouvelles ressources pour soigner vos patients, mais également du personnel supplémentaire. Un personnel qu’il faudra bichonner, vu que le moral des troupes sera à surveiller de près. Il ne faudra pas leur mettre, par exemple, 5 opérations d’affilé, au risque qu’ils soient peu en forme, et donc moins efficaces au prochain assaut allemand.

Il y aura également des évènements positifs ou négatifs qui viendront parfois se greffer au gameplay de War Hospital. Cela forcera évidemment le joueur à faire des choix moraux déchirants afin de ne pas mettre en péril son personnel, mais également le moral des troupes, qui sera l’élément important. En effet, cet aspect là est primordial afin de tenir le front face à l’ennemi. Vous aurez évidemment à vous occuper des soldats aux blessures qui seront diverses – blessure par arme à feu, brûlure, intoxiqué par le gaz moutarde etc… -.

Un aspect accessible, fidèle et un côté amélioration complet

Autant dire que vous aurez du pain sur la planche. L’autre aspect important du titre sera la gérance des ressources. Car en plus de devoir s’occuper des patients, il faudra de surcroit faire attention à ce qu’il ne manque rien à l’établissement. Les ressources serviront notamment à maintenir le moral de vos troupes, mais aussi à améliorer concrètement vos différents bâtiments, qui serviront fatalement au bon fonctionnement de votre hôpital. Si le moral de vos troupes tombe à zéro et que les allemands arrivent à décimer vos soldats à chaque assaut, vous perdrez.

Pour terminer, une carte tactique sera de la partie. Vous pourrez y envoyer divers scouts pour récupérer des ressources, et contribuer au bon fonctionnement de l’hôpital. Par addition, avoir la possibilité de renvoyer suffisamment de soldats sur le front afin de vous défendre des allemands. À noter que le jeu se divisera par ailleurs en chapitres, et que le degré de difficulté sera un peu élevé certes, mais proposera des mécaniques abordables dans le fond.

De plus, la fidélité à la première guerre mondiale nous est assurée, dans la mesure où le studio travaille en collaboration avec le British Museum, afin de retranscrire le tout de la manière la plus réaliste possible. Enfin, côté durée de vie, War Hospital devrait se boucler en environ 8h de jeu, voire un peu plus pour ceux qui débutent sur le genre.

Dans l’absolu, le soft devrait être assez complet, réaliste et suffisamment accessible pour les néophyte du genre. Nous avons hâte d’en voir plus sur ce War Hospital, programmé pour 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.