Voici les 12 jeux qui ont rapporté le plus d’argent sur Steam en 2025
En plus de vous offrir votre rétrospective personnalisée et ses Steam Awards, Valve fait également le point chaque année sur les meilleures ventes de jeux sur sa plateforme, ou plutôt sur les 100 jeux qui ont généré le plus de revenus durant l’année qui vient de s’écouler. En 2024, Palworld, Black Myth Wukong ou encore Helldivers 2 se démarquaient ici aux côtés de nombreux free-to-play, alors quels jeux parviennent à en faire autant en 2025 ?
Les free-to-play et les shooters sur le toit du monde
Comme d’habitude, Steam met en avant 100 jeux dans quatre catégories (Bronze, Argent, Or, Platine) pour faire un tour d’horizon des titres qui ont permis d’imprimer le plus de billet verts cette année. On s’intéressera surtout à la catégorie Platine, qui représente les 12 jeux les plus rémunérateurs de 2025, sans ordre particulier. Voici donc la liste des 12 jeux ayant généré le plus d’argent sur Steam en 2025 :
- Apex Legends
- ARC Raiders
- Battlefield 6
- Borderlands 4
- Call of Duty: Black Ops 7
- Counter-Strike 2
- DOTA 2
- Marvel Rivals
- Monster Hunter Wilds
- R.E.P.O.
- Schedule 1
- PUBG
Encore une fois, pas mal de shooters dans la liste, avec quelques jeux curieux comme R.E.P.O. et Schedule 1 qui se démarquent grâce à un excellent bouche-à-oreille et le fait d’avoir été très mis en avant sur Twitch.
Parmi les jeux marquants sortis cette année, on retrouve Clair Obscur: Expedition 33 dans la catégorie Or (donc dans les 24 jeux les plus rémunérateurs), au même titre que Split Fiction et Elden Ring: Nightreign, trois jeux ayant pour point commun d’être vendus aux alentours d’une quarantaine d’euros, ce qui est donc une excellente performance dans ce classement. Kingdom Come Delivrance II est aussi dans cette catégorie, tout comme le remaster d’Oblivion, tandis que Silksong n’est « que » dans la catégorie Argent (le top 50), sans doute à cause de son tarif d’entrée encore plus bas.
