Voici les 12 jeux qui ont rapporté le plus d’argent sur Steam en 2024

Les rois sur Steam en 2024

Pour ce bilan, Valve range les jeux en plusieurs catégories allant de Platine à Bronze. On commencera par parler en premier lieu des grands gagnants de cette année 2024 sur Steam, avec les 12 jeux ayant généré le plus de chiffre d’affaires brut, et non pas ceux qui se sont le plus vendus (c’est pourquoi on y retrouve des free-to-play), sans ordre précis :

Sans surprise, pas mal de jeux service ici grâce à des microtransactions qui font gonfler la rentrée d’argent. On notera que le seul jeu vraiment solo de 2024 qui est parvenu à se frayer un chemin ici est Black Myth Wukong.

S’en suit la catégorie Or avec quelques belles performances, comme celle de Dragon Ball Sparking Zero et Path of Exile 2 (en si peu de temps de commercialisation), qui parviennent à se hisser aux côtés des free-to-play qui sont majoritaires ici. Et on ne l’aurai jamais pensé il y a trois ans, mais Cyberpunk 2077 est encore debout, avec une bonne place. Plus loin, en Argent, Stalker 2 montre se rentabilité, au même titre que Dragon’s Dogma 2 et même Granblue Fantasy Relink. En Bronze, on retrouve quelques autres jeux de 2024 comme Persona 3 Reload, Dragon Age: The Veilguard ou encore Metaphor ReFantazio.

Vous pouvez consulter la liste complète des jeux ayant généré le plus d’argent en 2024 sur le site de Steam. Vous y trouverez aussi le détail des démos les plus populaires ou encore des jeux VR à succès.