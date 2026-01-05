Voici la liste des grands gagnants pour les Steam Awards 2025

Qui remporte les suffrages de la communauté Steam ?

Contrairement à la plupart des cérémonies de récompenses, ce n’est pas Clair Obscur: Expedition 33 qui remporte le plus de trophées ici. La communauté Steam a décidé d’élire un autre jeu de l’année, avec un Hollow Knight Silksong loin d’être déméritant. De plus, les catégories présentées par Steam permettent de mettre en avant une sélection assez éclectique des meilleurs jeux de 2025, histoire de récompenser plus de monde, dont des jeux qui sont d’ordinaire moins mis en avant.

Voici la liste des gagnants dans chaque catégorie des Steam Awards 2025 :

Jeu de l’année : Hollow Knight Silksong

: Hollow Knight Silksong Jeu VR de l’année : The Midnight Walk

: The Midnight Walk Amour indéfectible : Baldur’s Gate III

: Baldur’s Gate III Meilleur jeu sur Steam Deck : Hades II

: Hades II C’est mieux à plusieurs : PEAK

: PEAK Style visuel d’exception : Silent Hill f

: Silent Hill f Gameplay le plus innovant : ARC Raiders

: ARC Raiders Meilleur jeu auquel vous êtes une nullité : Hollow Knight Silksong

: Hollow Knight Silksong Meilleure bande-son : Clair Obscur: Expedition 33

: Clair Obscur: Expedition 33 Jeu exceptionnel riche en récits : Dispatch

: Dispatch Moment de détente : RV There Yet?

Pour rappel, les soldes Steam pour obtenir certains de ces jeux à moindre prix sont toujours en cours, mais se termineront dès ce soir à 19 heures.