Fable : Vers l’annonce prochaine d’un nouvelle épisode ?

Après deux épisodes tout simplement excellents, Fable nous en servait un troisième qui sonnait comme un petit pétard mouillé à l’oreille de nombreux amoureux de la licence. Depuis, celle-ci n’a jamais vraiment redécollé, ce n’est pas faute d’avoir essayé avec plusieurs spin-off très moyens voire mauvais. Bien entendu, il se murmure dans les couloirs de l’internet qu’un quatrième épisode verra le jour dans un avenir incertain, ce que l’actualité de cette semaine tendrait à confirmer.

Microsoft dépose une nouvelle fois la marque

Ce qu’il faut savoir, c’est que depuis que Molyneux n’est plus aux commandes, la licence a complètement sombré. Peut-être est-ce dû à la politique un peu agressive de Microsoft, détenteur exclusif des droits. Il faut dire que, à titre d’exemple, le géant américain a complètement asséché Minecraft après en avoir fait l’acquisition, en le servant à toutes les sauces et en réinventant sa recette pour différents spin-off. Une façon de faire qui n’est pas sans rappeler la politique de Disney avec les Marvel et les Star Wars. Mais nous nous égarons.

L’important, c’est que la rumeur concernant un quatrième épisode est bel et bien là, depuis un moment de surcroît. Et bien que Microsoft n’évoque pas le sujet, l’information que voici pourrait bien servir à donner du poids aux espérances des fans. En effet, la firme a récemment déposé à nouveau la marque Fable. Ce qui, pris tel quel, ne signifie rien d’autre que sa volonté de continuer à tirer sur la corde pour faire de l’argent avec cette série que les gamers semblent apprécier.

Mais heureusement, ça ne s’arrête pas là ! En effet, lors du dépôt (dont vous trouverez les détails à cette adresse), Microsoft a coché une case décisive : « Intent to use« . De quoi prouver que la licence n’est pas encore complètement morte, bien que pour le moment il n’y ait aucune annonce allant dans ce sens. Maintenant, espérons simplement que l’entreprise américaine ne se servira plus de Fable pour des titres anecdotiques et détestables, et qu’un véritable quatrième volet est vraiment en développement.