Vampire: The Masquerade – Swansong se la joue très RPG dans son dernier trailer de gameplay

La sortie approche pour Vampire: The Masquerade – Swansong et cela commence à se faire ressentir dans la campagne de communication autour du jeu, puisqu’après nous avoir montré un trailer il y a seulement une semaine, le jeu de Nacon et de Big Bad Wolf Studio était à nouveau présent lors du Future Game Show qui s’est déroulé dans la soirée d’hier. L’occasion pour le titre de s’attarder cette fois-ci un peu plus sur son gameplay et sa tournure RPG narratif.

L’influence du jeu de rôle papier est là

Ce trailer se concentre donc sur le gameplay du titre en mettant l’accent sur les compétences des personnages et sur l’évolution de ces derniers, avec le choix qui sera laissé entièrement libre aux joueuses et joueurs et la mise en place d’un système très jeu de rôle papier avec un jet de dé. En apprenant plus de compétences, des options de dialogues supplémentaires s’ouvriront à vous, tandis que les trois pouvoirs spécifiques des protagonistes vous aideront à faire face à plusieurs situations.

Caleb pourra par exemple user de sa Fortitude pour être plus résistant aux attaques et éviter les pouvoirs vampiriques adverses ; Emem pourra quant à elle utiliser la Célérité pour se déplacer rapidement vers des endroits inaccessibles ; tandis que Leysha pourra utiliser l’Occultation pour se fondre dans le décor, voire même faire disparaitre certains objets.

Vampire: The Masquerade – Swansong sortira le 19 mai prochain sur PC (Epic Games Store), PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series.