Vampire: The Masquerade – Swansong dévoile un nouveau trailer de gameplay

Nacon et le studio Big Bad Wolf viennent de sortir un nouveau trailer de gameplay pour leur RPG narratif : Vampire: The Masquerade – Swansong. L’occasion d’observer le jeu plus concrètement étant donné qu’il ne s’était pas trop montré jusque-là.

Un jeu qui a du mordant ?

Avec ces trois minutes de vidéo, nous avons un aperçu plus complet du gameplay de Vampire: The Masquerade – Swansong qui mélangera narration, enquête et développement de personnage un peu à la manière de The Council, le précédent titre du studio Big Bad Wolf. On peut d’ailleurs y voir nos trois protagonistes en action : Galeb, Leysha et Emem. Chacun de leur côté, ils devront découvrir ce qui se trame derrière les nombreuses morts et disparitions suspectes dans la ville de Boston.

Reprenant l’univers du célèbre jeu de rôle papier, nos trois héros seront bien entendu des vampires du Monde des Ténèbres. En plus de leur enquête pour le Prince, ils devront maintenir la Mascarade en ne révélant pas leur véritable nature aux êtres humains. Infiltration, résolution d’énigmes, négociation…, les mécaniques de jeu présentées sont nombreuses, mais globalement on peut le voir comme un jeu narratif à la Telltale auquel se greffe des éléments de RPG. On peut d’ailleurs apercevoir brièvement le menu des attributs et compétences.

Vampire: The Masquerade – Swansong sortira le 19 mai prochain sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC via l’Epic Games Store.