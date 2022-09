Valkyrie Profile: Lenneth : Le portage PS4 et PS5 du titre est repoussé au 22 décembre

Comme annoncé l’été dernier par Square Enix, Valkyrie Profile: Lenneth devait arriver le même jour que Valkyrie Elysium sur PlayStation 4 et PlayStation 5, soit le 29 septembre prochain. Malheureusement, l’éditeur asiatique a décidé de revoir ses plans à la dernière minute. La sortie du portage du titre commercialisé au Japon en 1999 sur PS1 puis en 2006 sur PSP a été repoussée au 22 décembre.

