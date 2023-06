Final Fantasy IX: Memoria Project est un sublime projet de fans sur l’Unreal Engine 5 dévoilé en vidéo

Le remake que l’on n’aura sans doute jamais

Cela fait des années que l’équipe derrière Final Fantasy IX: Memoria Project travaille sur cette vraie lettre d’amour pour le JRPG.

En son sein, on retrouve près d’une cinquantaine de professionnels de l’industrie qui se sont regroupés pour donner vie à un fantasme collectif, qui n’a pas de but lucratif et qui n’est pas jouable, mais qui donne une seconde jeunesse à l’introduction de Final Fantasy IX grâce à l’Unreal Engine 5. Cela a permis d’aboutir à une démo technique tout simplement bluffante, et on la découvre au travers d’une vidéo de 25 minutes.

C’est beau, et ça fait rêver, surtout avec ce timing qui nous fait de plus en plus croire à un remake de Final Fantasy IX. On ne pourra s’empêcher de se dire que le résultat montré ici est si parfait qu’il pourrait porter préjudice au remake si ce dernier est vraiment annoncé, car on n’imagine pas Square Enix produire un jeu complet avec cette qualité. Qu’importe, ce projet restera au moins un vrai délice pour les fans, et c’est le plus important.