Valkyrie Elysium confirme sa date de sortie avec le retour de Valkyrie Profile: Lenneth

L’effet de surprise a été quelque peu enrayé par une fuite hier ; Valkyrie Elysium nous avait donné rendez-vous cette nuit pour un nouveau trailer, avant que la date de sortie ne soit divulguée en avance. Maintenant que la diffusion est passée, on peut découvrir la nouvelle bande-annonce et avoir confirmation de la date de sortie, bien que celle-ci dispose d’une petite subtilité.

Une date et un trailer

Comme la fuite le laissait supposer, la sortie de Valkyrie Elysium est bien fixée au 29 septembre sur les consoles PlayStation. Cependant, la sortie sur PC se fera en décalé puis celle-ci est programmée au 11 novembre. Quelques petites semaines d’écart, avec une arrivée qui se fera sur Steam, et réserver le titre en avance permettra d’avoir accès à un bonus de précommande, l’équipement Alscir, l’épée du dieu de la lumière.

La bande-annonce est relativement généreuse, et nous permet d’en voir un peu plus sur l’intrigue et l’univers de ce nouvel épisode à la licence Valkyrie. Alternant cinématique et phases de combat, la vidéo nous permet d’avoir un bon tour d’horizon de ce qui nous attend dans cet action RPG qui mise sur un gameplay dynamique avec des combats et des invocations d’esprits guerriers appelés les Einherjar.

Dans la foulée, Square Enix a également présenté dans les détails ses différentes éditions, avec une édition Digitale Deluxe, disponible aussi bien sur le PlayStation Store que sur Steam. Celle-ci propose le jeu dans sa version numérique, un accès anticipé de trois jours, un équipement de Valkyrie à retrouver dans le jeu (Svartaljr) mais aussi et surtout, une copie de Valkyrie Profile: Lenneth (uniquement sur PlayStation).

Valkyrie Profile: Lenneth de retour

Sorti à l’époque de la PlayStation puis adapté pour la PSP, Valkyrie Profile: Lenneth fait bien son retour ici dans un portage pensé pour les consoles de salon actuelles. Il y a quelques mois, on pressentait un retour puisque l’éditeur nippon avait de nouveau déposé la marque, laissant derrière lui les premiers indices de ce portage.

Ces versions PlayStation 4 et PlayStation 5 apporteront toutes les commodités de notre époque comme on en a l’habitude pour les portages des anciens jeux de Square Enix. On y retrouve une résolution adaptée pour le 16:9 et l’ajout de fonctionnalités comme la sauvegarde rapide et le rewind, permettant de rembobiner l’action.

S’il sera présent dans l’édition digitale deluxe, Valkyrie Profile: Lenneth aura également droit à sa sortie en standalone via le PlayStation Store : vous pourrez donc mettre la main dessus sans forcément acheter Valkyrie Elysium. Le prix occidental n’est pas connu mais il devrait coûter une vingtaine d’euros pour une sortie également prévue le 29 septembre

Un collector au Japon

Si en Europe, il faudra se contenter de l’édition Deluxe en digital, la communauté japonaise sera bien plus chanceuse : une édition collector, exclusive au Store Square Enix, sortira également à la rentrée. Celle-ci coûtera 19 980 yens (environ 140€) et regroupe :

Le jeu en version boîte

Un code de téléchargement pour Valkyrie Profile: Lenneth

Un artbook

Une sélection de la bande-son sur CD

Un script

Des cartes acryliques

Sauf bonne surprise, rien de prévu pour l’instant dans nos contrées. Il faudra passer par l’import ou se contenter de la version standard, qui a dévoilé ses jaquettes et qui devrait tout de même sortir en physique chez nous. Valkyrie Elysium fera donc son entrée sur PlayStation 4 et PlayStation 5 le 29 septembre puis sur PC le 11 novembre.