Valkyrie Profile: Lenneth

Valkyrie Profile: Lenneth est un jeu de rôle développé par Tri-Ace et édité par Square Enix. Il s'agit d'un portage du jeu qui sort cette année 2022. En tant que valkyrie, vous allez devoir recruter différents héros tombés au combat et de les entraîner pour faire face au Ragnarök. L'intrigue se découpe en 8 chapitres qui aboutissent au fléau annoncé. Le système de combat assigne chaque combattant à une touche de la manette. Il apporte également des améliorations comme des cinématiques supplémentaires et une meilleure localisation. Le titre est inclus dans l’édition digitale Deluxe de Valkyrie Elysium.